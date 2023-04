La Ville de Liège vote un boycott (symbolique) de l’Etat d’Israël

Le mot qui commence par « B » tend à fâcher tout rouge Israël. Le conseil communal de Liège a voté lundi soir une motion déposée par le PTB appelant à un boycott de l’Etat israélien, à « suspendre temporairement les relations avec l’Etat d’Israël et les institutions complices israéliennes jusqu’à ce que les autorités israéliennes mettent fin au système de violations du peuple palestinien et respectent pleinement (…) » le droit international. Le Parti socialiste, mais aussi Vega et Verts Ardents ont voté pour ce boycott.