L’Europe n’en fait pas assez pour réduire les pesticides

Les pays de l’Union européenne doivent intensifier leurs efforts pour réduire l’utilisation des pesticides sur leur territoire, alerte aujourd’hui l’Agence européenne pour l’environnement. Selon l’organisme officiel, « il reste encore beaucoup à faire pour atteindre les objectifs de l’Union en matière de pollution zéro : réduire de 50 % l’utilisation et les risques liés aux pesticides chimiques et baisser de 50 % l’utilisation des pesticides les plus dangereux d’ici à 2030 ». On avance lentement. Entre 2011 et 2020, indique l’AEE, dans un rapport publié ce mercredi, les ventes de pesticides dans les 27 Etats membres sont restées relativement stables, à environ 350.000 tonnes par an. L’agriculture « dépend encore de l’utilisation de volumes importants de pesticides chimiques ».