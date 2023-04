Emily O’Reilly: «Le Qatargate? Un risque majeur pour la réputation de l’Union européenne»

Corruption, conflit d’intérêts, pantouflage… Autant de pratiques qui ont terni l’image des institutions européennes ces derniers mois. « Or, on ne peut avoir de légitimité politique sans autorité morale », martèle Emily O’Reilly, la médiatrice européenne. Entre autres missions, celle-ci veille au respect de l’éthique au sein de l’Union. C’est dire si elle échange régulièrement avec le Parlement, depuis le 9 décembre et la révélation, par Le Soir et Knack, du Qatargate. « C’est une histoire qui dépasse évidemment la bulle européenne, et s’étend même au-delà de l’Europe : c’est devenu un sujet mondial », insiste l’Irlandaise. Avec un risque majeur pour la réputation : « Un scandale pareil, c’est un cadeau pour ceux qui veulent nuire à l’ensemble de l’Union européenne. »