Toula et ses voitures Haval ou la croissante présence chinoise en Russie

Les présidents Vladimir Poutine et Xi Jinping ont célébré une « ère nouvelle » entre les deux pays. Reportage à deux heures de train de Moscou, en ville et à la campagne, entre réalités économiques et nostalgies culturelles.

En pleine campagne de Toula, cette usine incarne à elle seule la croissante présence de la Chine dans le paysage politico-économique des Russes. Au milieu des champs et bouleaux, c’est l’immense site moderne de Haval. Dès 2019, dans une zone économique spéciale nichée à 200 km au sud de Moscou, le constructeur chinois a inauguré la première usine de fabrication complète de voitures que la Chine a bâtie hors de ses frontières. Au bout d’une route tracée pour approvisionner en continu les lignes de production et d’assemblage, les conteneurs arrivent par camions entiers. A proximité, un atelier de fabrication de moteurs est en construction. Et l’hôtel Haval accueille délégations de managers et ingénieurs venus de Pékin. Un investissement total déjà de quelque 500 millions de dollars.