Formule 1: des sprints du samedi plus «débridés»

La Commission F1 a enfin validé ce mardi le format des six courses sprints qui se dérouleront le samedi, et notamment à Francorchamps cette année, à la veille du Grand Prix de Belgique (30 juillet). Il était temps : le premier de ces six sprints se déroulera à Bakou ce week-end, dans le cadre du GP d’Azerbaïdjan qui marquera la reprise de la saison, un mois après celui d’Australie.

Plus question, cette fois, de déterminer la grille de départ de ces six Grands Prix (Autriche, Qatar, Austin et Sao Paulo en plus des deux précités) sur base du résultat de la course sprint de la veille. Les deux événements seront distincts. Ainsi, une seule séance libre sera organisée le vendredi avant la « vraie » qualification pour le Grand Prix du dimanche.