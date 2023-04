Sarah Schlitz, une femme de combat, qui trébuche sur ses maladresses

Sarah Schlitz n’en est pas à sa première bourde depuis son entrée en fonction. Son style et la nature même de son secrétariat d’Etat expliquent bien des choses.

Un simple logo personnel et une communication mal gérée ont donc fait tomber la secrétaire d’Etat à l’Egalité des genres, à l’Egalité des chances et à la Diversité. A 36 ans, Sarah Schlitz a tenu trois ans à ce poste que personne ne pensait si exposé. La faute à la personnalité de celle qui l’occupe, marquée de fougue, d’envie, mais aussi de maladresses. La faute aussi à l’ampleur prise par ce secrétariat. Car, Sarah Schlitz a servi de défricheuse. Pour la première fois, l’égalité des chances et des genres n’était pas adossée à d’autres compétences, laissant à sa détentrice la possibilité de placer ces thèmes au centre du débat. Ce que Sarah Schlitz n’a pas manqué de faire, bousculant les habitudes tout en multipliant les bourdes.