Jean Kindermans, directeur du centre de formation d’Anderlecht, devrait signer un nouveau contrat avec les Mauves

Il y a quelques mois, le futur de Jean Kindermans en tant que directeur du centre de formation était plus que flou. Actuellement, il preste d’ailleurs son préavis. Mais Kindermans pourrait signer un nouveau contrat avec Anderlecht dans les jours ou les semaines à venir. « On est en discussion et on cherche la meilleure solution », indique Jesper Fredberg, « CEO Sports » du Sporting d’Anderlecht. « Au club, notre intention est de continuer notre collaboration avec Jean. On devait trouver une solution par rapport au passé et c’est le cas maintenant. On communiquera sur le sujet dès qu’on aura du neuf. »

Il y a de l’espoir que la fumée blanche se présente rapidement dans ce dossier. Même s’il y a encore des éléments à propos desquels les deux parties doivent se mettre d’accord.