Un ticket pour la Conference League et un chèque de 2 millions: le Standard jouera gros lors des Playoffs 2

C’est, par rapport à ce qui était arrivé il y a un peu plus d’un an, le jour et la nuit. Réduit au chômage technique après une saison calamiteuse qui l’avait vu terminer à la 14e place finale, bien loin des Playoffs 2, le Standard avait continué à payer ses joueurs pour rien, ou presque, pour leur permettre de prolonger un peu artificiellement la saison, et sans doute se donner bonne conscience, par des entraînements à vide.