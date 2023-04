Thierry Witsel évoque la situation de son fils chez les Diables: «La porte n’est pas encore fermée»

Pas sélectionné par Domenico Tedesco lors du rassemblement de mars, Axel Witsel n’a pas pour autant abandonné l’idée de poursuivre avec les Diables rouges. Le Liégeois, guère rancunier, reste disponible si on fait appel à ses services. C’est en tout cas ce qu’a affirmé son paternel Thierry, lors d’une conférence de presse dans le cadre de son association « Stop Racism in Sport ». « La porte n’est pas encore fermée. Axel attend désormais les matches internationaux en juin pour voir ce qui va se passer. Croit-il encore en ses chances ? Ce n’est pas une question de croyance. Je pense qu’Axel a encore les capacités de jouer avec les Diables rouges. Physiquement et mentalement, il est toujours présent. Puis, une équipe n’est pas seulement composée de jeunes, il faut aussi des joueurs expérimentés autour d’eux », pointe-t-il. Pour le Colchonero toujours aussi professionnel à 34 ans, « la déception (NDLR : de sa non-sélection en mars) a duré deux jours puis il s’est de nouveau concentré sur le club. »

Il y a trois semaines, Romelu Lukaku fut exclu après avoir été la cible de cris racistes de la part de certains fans de la Juventus. Un événement qui n’a pas échappé à Thierry Witsel. « C’est inacceptable, ce sont des comportements tragiques à voir. Pour la majeure partie des sportifs, le football est un passe-temps. Pour les professionnels, c’est un métier. Si vous ne pouvez pas profiter de ce que vous aimez, c’est que quelque chose ne va pas dans la société… »