L’immaturité coupable de Sarah Schlitz (& Co)

La meilleure défense, c’est l’attaque ? Parfois oui, mais il y a des cas où la meilleure défense, c’est la défense. Accompagnée de plates excuses s’il s’avère qu’on a commis des erreurs. Et puis basta. C’est ce qu’aurait dû comprendre Sarah Schlitz, la secrétaire d’Etat à l’Egalité des chances (Ecolo).

Or, ce n’est pas du tout le cas. Il est aujourd’hui totalement incompréhensible et intolérable qu’on soit passé en une semaine des excuses de la secrétaire d’Etat pour l’utilisation d’un logo personnel sur certaines brochures à son tweet en panique ce mardi matin qui dit que « le régime nazi a commis un génocide et des crimes contre l’humanité qui ne sont absolument pas comparables avec le travail parlementaire de M. Loones (le député N-VA à l’origine des révélations sur le logo, NDLR) ».