En démissionnant, Sarah Schlitz échappe à une fin de mandat contrainte

Face à la pression, la secrétaire d’Etat à l’Egalité des genres, à l’Egalité des chances, et à la Diversité, Sarah Schlitz (Ecolo), n’a pas eu d’autre choix que de démissionner, annonçant son départ sur les ondes de La Première. « En sortant de ce studio, j’irai présenter ma démission au Premier ministre. J’ai commis un erreur et je le reconnais. J’aurais dû amener des éléments plus clairs au Parlement, mais la N-VA a fait de moi un symbole. La polémique a pris une ampleur et cela devient irrespirable. C’est ma décision personnelle. J’avais encore la confiance du Premier ministre, mais pour donner la possibilité à mes combats et à mes projets d’avancer, j’ai décidé de m’effacer », a-t-elle expliqué.