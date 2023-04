Pourquoi le Brussels Padel Open doit marquer les esprits

Le Brussels Padel Open 2023 est lancé. Après une première édition réussie, le tournoi du World Padel Tour (WPT) est de retour au cœur de la gare maritime de Tour et Taxis jusqu’au dimanche 30 avril. Tous les ingrédients sont réunis pour permettre au padel belge de faire à nouveau fête comme il se doit. Outre la présence des stars de la discipline, l’expérience des spectateurs a été améliorée avec un « village » repensé. « Nous avons réaménagé le site pour mieux profiter de l’espace et permettre de festoyer après les matchs, jusqu’à… 3h du matin, grâce à de nouvelles activités entre les deux courts principaux. Nous voulons vraiment mettre en avant l’aspect convivialité du padel », explique Vincent Laureyssens, l’organisateur, qui ne manque pas de créativité pour espérer attirer un public toujours plus large que les fans de la première heure. « C’est une vraie volonté.