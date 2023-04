Ça se confirme pour Mauricio Pochettino à Chelsea: les deux parties auraient trouvé un accord verbal

Sauf retournement de situation, Mauricio Pochettino sera le nouvel entraîneur de Chelsea la saison prochaine. D’après Talk Sport, un accord verbal a été trouvé entre les deux parties. Déjà en lice pour le poste depuis quelques semaines, il devrait donc succéder donc à Franck Lampard qui assura l’intérim jusqu’en fin de saison.

Le contrat serait bouclé et l’officialisation pourrait même avoir lieu d’ici la fin de semaine. Cependant, on ne connaît pas encore les termes du contrat. Pochettino n’avait plus de club depuis son licenciement du côté du Paris Saint-Germain. Il retrouvera donc ainsi un poste en Premier League qu’il avait connu avec Southampton et Tottenham.