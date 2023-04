Affaire Olivier Vandecasteele: l’Iran a demandé le transfèrement d’Assadollah Assadi

Téhéran a demandé le transfèrement d’Assadollah Assadi, a indiqué la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib (MR) à la Chambre, confirmant des informations de la RTBF. Cet Iranien a été condamné pour terrorisme et est incarcéré en Belgique. L’Iran voudrait voir revenir celui qui était diplomate au moment de sa condamnation.

La semaine dernière, la Belgique avait transmis à l’Iran une demande similaire pour Olivier Vandecasteele, travailleur humanitaire belge incarcéré en Iran depuis plus d’un an. Depuis le 18 avril, et l’entrée en vigueur d’un traité de transfèrement entre la Belgique et l’Iran, les voyants légaux sont théoriquement au vert pour un transfèrement. Mais dans cette affaire se joue en réalité un échange entre les deux hommes et des négociations diplomatiques complexes.