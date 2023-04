Un Tour de Belgique plus belge que jamais avec une arrivée royale

Le Tour de Belgique arrivera cette année pour la première fois à Bruxelles, qui accueillera également l’étape finale en 2024 et en 2025. Avec une arrivée au pied de l’Atomium, les organisateurs du Baloise Belgium Tour veulent proposer « l’édition la plus belge » qu’il soit. La seule course à étapes des ProSeries en Belgique a été présentée mercredi.

« En tant qu’organisateur, Golazo est particulièrement fier de pouvoir proposer une vraie course à étapes belge », a déclaré Christophe Impens, directeur chez Golazo Sports. « L’étape finale du Baloise Belgium Tour bénéficiera pour les trois années à venir d’une magnifique arrivée à l’ombre de l’Atomium, un symbole de Bruxelles et de la Belgique célèbre dans le monde entier. »

L’édition 2023 commencera par l’étape Scherpenheuvel-Zichem le mercredi 14 juin. La deuxième étape, entre Merelbeke et Knokke-Heist, proposera la traditionnelle arrivée sur le Wandelaar. Viendra ensuite un contre-la-montre de 15 km à Beveren. Le samedi, les grimpeurs trouveront ensuite dans et autour de Durbuy un terrain pour s’exprimer à l’occasion d’une étape pratiquement identique à celle de l’an dernier qui avait vu la victoire de Quinten Hermans et la prise de pouvoir de Mauro Schmid. « Le coureur qui souhaite inscrire son nom au palmarès devra donc répondre présent dans cette étape décisive », souligne Golazo. Le Tour de Belgique s’achèvera le 18 juin autour de Bruxelles, avec un départ et une arrivée autour de l’Atomium. Plus tôt dans la journée, le BXL Tour, l’événement cycliste annuel inclusif pour jeunes et moins jeunes organisé, se tiendra également dans la capitale.