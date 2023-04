Eva Kaili se dit «victime de malveillance politique»

Eva Kaili est sortie de son silence, ce mercredi. S’exprimant via ses avocats, l’ex vice-présidente du Parlement européen a réagi aux informations relatives, non pas au Qatargate, mais au dossier ouvert par le parquet européen. Pour rappel, ce dernier a demandé, en décembre dernier, la levée de l’immunité de l’ancienne députée S&D, dans le cadre d’une procédure liée aux rémunérations de ses assistants. « Des contrôles ont lieu fréquemment, notamment concernant les heures supplémentaires et les compensations pour les déplacements professionnels, pré-approuvées par chaque parlementaire.

Mais, contrairement à ce qui a pu être écrit au sujet d’Eva Kaili, il n’y a jamais eu de corruption, par rapport aux compensations versées aux assistants. Il est de pratique courante, à l’issue des contrôles, que les écarts constatés par rapport aux pré-approbations soient rectifiés par les départements compétents. » Pour les avocats d’Eva Kaili, « il est clair que certaines forces, agissant au nom de motivations politiques malfaisantes, tentent de criminaliser les procédures administratives classiques du Parlement, parce qu’ils se rendent compte que les charges qui pèsent contre moi s’effondrent. » Précisons que ce deuxième dossier à charge d’Eva Kaili est entre les mains de la commission des affaires juridiques, qui doit statuer sur la demande de levée d’immunité.