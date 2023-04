Deux joueurs belges parmi les 20 meilleurs jeunes du monde selon l’observatoire CIES

L’observatoire du football CIES a publié la liste de 200 jeunes les plus prometteurs. Si Gavi et Jude Bellingham occupent sans surprise les deux premières marches du podium, la présence de Marcos Leonardo, 20 ans (Santos FC), à la troisième place est elle plus surpenante.

Côté Belge, on notera la présence de deux joueurs dans le Top 20, à savoir Zeno Debast (13e) et Arthur Vermeeren (19e). Si la 13e place du jeune défenseur d’Anderlecht n’est pas une grande surprise, la présence d’Arthur Vermeeren 18 ans, milieu de terrain de l’Antwerp, est en revance moins attendue.