Accusée de blanchiment, la réfugiée kazakhe Bota Jardemalie bénéficie d’un non-lieu

C’est la (quasi) issue d’une enquête longue de sept ans. La chambre du conseil de Bruxelles a rendu mardi une ordonnance de non-lieu dans le dossier à charge de l’avocate kazakhe Botagoz Jardemalie. En 2016, la banque kazakhe BTA avait introduit une plainte contre cette ancienne employée, accusée d’avoir aidé l’ex-responsable de cet établissement bancaire nationalisé de force – Moukhtar Ablyazov, réfugié pour sa part en France - d’avoir dilapidé plus de sept… milliards de dollars. Mme Jardemalie était plus particulièrement accusée par BTA d’avoir blanchi une partie de ces capitaux en Belgique, où elle a reçu l’asile en 2013. BTA avait introduit sa plainte pour blanchiment en 2016, confiée au juge d’instruction Michel Claise.

À lire aussi Quand le Kazakhstan envoyait ses barbouzes traquer une opposante à Bruxelles

La chambre du conseil a donc accordé un non-lieu à la militante des droits humains, qui avait été perquisitionnée en son domicile bruxellois en présence d’officiels du régime kazakh. Mieux, BTA est condamnée pour « procédure téméraire et vexatoire » à payer 5.000 euros à Mme Jardemalie, selon la décision dont Le Soir a obtenu copie. Tant le parquet fédéral que le juge d’instruction ont demandé l’abandon des poursuites. « Il ressort du dossier répressif que [BTA Bank] a déposé une plainte obscure contre l’inculpée (…), n’a jamais donné suite aux convocations du juge d’instruction (…), a produit in extremis une dizaine de pièces près de sept ans après le dépôt de la plainte » et enfin, « sollicite une prolongation de l’instruction malgré son inertie durant plusieurs années sans que l’enquête n’ait pu mettre en exergue un commencement de charge à l’encontre de l’inculpée », dénonce la chambre du conseil dans son ordonnance.

Cette affaire avait provoqué, sous la précédente législature, une série de questions à la Chambre peu après la perquisition révélée par Le Soir. Le ministre de la justice de l’époque, Koen Geens (CD&V), avait dû marcher sur des œufs pour justifier la collaboration judiciaire avec le Kazakhstan tout en n’enfreignant pas la présomption d’innocence. Un autre dossier judiciaire belge avait vu la condamnation, fin novembre 2019, de trois personnes, dont deux anciens espions de la Stasi est-allemande, qui avaient tenté d’espionner les activités et de trouver l’adresse de l’opposante kazakhe en 2014 et 2015.