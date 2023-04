Anderlecht: entretiens individuels et bilans médicaux au programme pour les Mauves avant les vacances

Jesper Fredberg et Brian Riemer entendent mettre en place une préparation plus longue et plus solide que d’habitude pour la prochaine saison mais, dans la pratique, ce sera compliqué. Les Mauves sont de retour à Neerpede ce jeudi.

Si Jesper Fredberg a de quoi s’occuper pour plusieurs semaines et même plusieurs mois, ce ne sera pas le cas des joueurs, qui ont vu leur saison catastrophique se terminer en eau de boudin jeudi dernier à Alkmaar et dimanche contre Malines.

Que vont-ils faire, désormais, alors qu’ils sont attendus ce jeudi à Neerpede pour y recevoir leur programme après avoir bénéficié de trois jours de congé pour se changer les idées ?