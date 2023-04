Aujourd’hui, un stade monofonctionnel n’a pas d’avenir

Pour construire un stade, il faut être patient et avoir de l’argent. Mais beaucoup d’autres paramètres entrent en ligne de compte.

Pierre-Maurice Wery était en charge du projet de rénovation du stade du Standard sous la présidence de Bruno Venanzi. Depuis un an, le club est passé dans des mains américaines et, jusqu’à aujourd’hui, les nouveaux propriétaires n’ont manifesté que peu d’attention pour le projet. En attendant, le directeur associé d’Assar Inclusive Architecture énumère les questions et les contraintes multiples que peut engendrer la problématique d’un stade.

