Olivier Vandecasteele: le Belge n’est plus à l’isolement

La journée est pleine de rebondissement dans l’affaire Olivier Vandecasteele. Le porte-parole de son groupe de soutien, Olivier Van Steirtegem, confirme auprès du Soir une information de RTL. L’humanitaire belge, détenu depuis plus d’un an en Iran, n’est plus à l’isolement pour la première fois depuis le début de sa détention. Il a eu sa soeur, Nathalie, au téléphone.

En revanche, il n’a pas de matelas dans sa nouvelle cellule de 12m2, décrite comme « ignoble ». Olivier Van Steirtegem appelle donc à la prudence sur l’interprétation de cette petite amélioration. « Malheureusement, les médicaments qu’il avait n’ont pas suivi. Il a juste des anti-inflammatoires pour ses maux de jambes mais qui ne suffisent pas. Il est réveillé toutes les deux-trois heures, à cause des douleurs », partage Nathalie Vandecasteele.

Selon elle, Olivier Vandecasteele est « très content » de pouvoir enfin échanger avec quelqu’un, malgré « cet enfermement qui reste inhumain et arbitraire ». L’un de ses co-détenus est « un Européen », annonce sa soeur.