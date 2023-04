Démission de Sarah Schlitz: Ecolo, une balle dans le pied avant la dernière ligne droite

On n’en est plus à l’époque des bûchers ». La confidence d’un écologiste francophone résume à elle seule l’état d’esprit qui animait le parti, ce mercredi matin. Sarah Schlitz venait d’annoncer son intention de démissionner sur Matin Première, épilogue à une semaine de pressions et d’attaques répétées. Il fut une époque où la Liégeoise aurait fini en macrale, brûlée sur le bûcher dressé par sa propre famille politique. Plus aujourd’hui.