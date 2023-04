Sébastien Buemi avant les 6 Heures de Spa: «Tout le monde nous attend au tournant»

Champion du monde en titre, triple vainqueur au Mans, et leader du championnat actuel avec ses équipiers Brendon Hartley et Ryo Hirakawa, Sébastien Buemi (34 ans) reste un ambassadeur de choix pour Toyota et le Mondial d’Endurance (WEC) qui fait escale ce week-end à Francorchamps. Un rendez-vous que l’on présente généralement comme la répétition générale des 24 Heures du Mans, qui fêteront leur centenaire en juin prochain (10-11). « Une assertion qui est un peu moins vraie depuis l’avènement de la catégorie Hypercar qui impose une définition aérodynamique des voitures figée sur l’ensemble de la saison. Cela dit, Spa reste une course avec de longues lignes droites à très haute vitesse sur lesquelles on sollicitera les voitures plus ou moins de la même manière qu’au Mans », précise le Suisse qui vient d’accueillir la semaine dernière son troisième fils au cœur d’une période très chargée où il alterne courses en WEC et en FE, ainsi que du simulateur pour Red Bull F1.