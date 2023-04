Europe Playoffs: six anciens Rouches prêts à barrer la route du Standard

Le Standard va retrouver sur son chemin, lors des Europe Playoffs, six joueurs qu’il a formés et/ou qui ont porté son maillot. Et pour qui les retrouvailles sont toujours accompagnées de beaucoup d’émotions et d’un surplus de motivation.

Le Standard retrouvera, sur la route des Europe Playoffs, à travers les trois doubles confrontations qui peuvent le mener sur la scène de la Conference League, huit de ses anciens joueurs. Ou six plus exactement si on considère que deux d’entre eux ne devraient pas entrer en action durant cette mini-compétition de six matches. Senna Miangue d’abord, dont la deuxième saison au CS Bruges aura été perturbée d’importance par une blessure à la cheville et des ennuis musculaires à répétition et qui n’aura disputé que 4 minutes de jeu lors des 14 dernières sorties du Cercle. Louis Fortin ensuite, qui avait débarqué à l’été 2021 La Gantoise, où il fait office dans la hiérarchie de troisième gardien, derrière Paul Nardi et Davy Roef. Tous les autres font figure de titulaires dans leur club, après être passés par Sclessin (c’est le cas de Sinan Bolat, Hugo Siquet et Julien de Sart) ou, pour certains d’entre eux, par le centre de formation du club liégeois (Alessio Castro-Montes, Nacer Chadli et Hugo Cuypers).