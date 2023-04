Le Conseil supérieur de la santé réclame l’interdiction des filtres des cigarettes

Le tabac t’abat. Il nuit aussi à l’environnement. L’an dernier, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) lançait un appel afin que des mesures soient prises pour rendre l’industrie du tabac plus responsable des dommages irrémédiables qu’elle cause chaque année : plus de 8 millions de décès, la destruction de 600 millions d’arbres, l’utilisation de 200.000 hectares de terres, le gaspillage de 22 milliards de mètres cubes d’eau et l’émission de 84 millions de tonnes de CO2… sans compter les résidus toxiques et la pollution engendrée par les filtres à cigarette faits d’acétate de cellulose qui se dégrade très lentement en microplastiques.