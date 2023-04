«Vous, les Européens, vous sauverez des vies en vous libérant de ce gaz»

Port Arthur, dans le sud du Texas, se trouve « dans le ventre de la bête », selon le témoignage d’un activiste local. La pollution due aux activités pétrochimiques, pétrolières et gazières fait des ravages. Et l’arrivée du GNL aggrave la situation. « Il faut s’en libérer », dit John Beard.

Nous sommes dans le ventre de la bête ! » Chapeau texan sur la tête, John Beard est venu à Bruxelles témoigner des impacts de l’exploitation pétrolière et gazière dans sa région, Port Arthur, sud-est du Texas. On y trouve non seulement des terminaux gaziers, des usines de production de plastique, mais aussi deux raffineries de pétrole, dont la plus importante des Etats-Unis ; la seconde se trouvant à 25 kilomètres. Après avoir passé 38 ans dans l’industrie pétrochimique, le désormais activiste est intarissable sur les méfaits de l’exploitation des énergies fossiles sur sa ville. Et sur la responsabilité des Européens.