Crise au parquet de Bruxelles: Van Quickenborne estime que l’hémorragie de magistrats ne découle pas de sa politique

Entre janvier 2022 et avril 2023, le nombre de magistrats au plus grand parquet du pays a chuté de 107 à 98. Ils devraient être 119, selon le cadre. Pour le ministre de la Justice, cette chute des effectifs ne relève pas d’une question de moyens, mais de la proactivité du parquet à procéder à des remplacements en cas de départs.

Gel de l’application des transactions immédiates, restrictions sur l’application de la procédure accélérée pour les vols en flagrant délit, suspension des décisions d’interdiction de résidence temporaire dans le cadre de dossiers touchant à des faits de violences intrafamiliales, et plus largement, hyperpriorisation des dossiers traités… Les mesures drastiques annoncées en interne au parquet de Bruxelles et relayées par la presse depuis qu’elles ont fuité la semaine dernière inquiètent également à la Chambre. Un débat d’actualité a été organisé ce mercredi en commission Justice sur la situation au sein du ministère public bruxellois, où le manque de magistrats fait visiblement des ravages.