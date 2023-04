«J’étais complètement ivre»: Luca Brecel dévoile la préparation de son match historique

Luca Brecel a révélé à la BBC les secrets de sa préparation après avoir éliminé le numéro 1 mondial, l’Anglais Ronnie O’Sullivan, 7 fois champion du monde, en quarts de finale du championnat du monde de snooker, à Sheffield (Angleterre).

Le Limbourgeois de 28 ans (WS10) a indiqué avoir été « complètement ivre » après avoir battu Mark Williams (en huitièmes) et avant son match face à O’Sullivan.

« Avant le tournoi, je faisais la fête et je me couchais tard, à 6 ou 7 heures du matin, en jouant à FIFA avec mes amis, en buvant des verres et en ne m’entraînant pas. Après avoir battu Williams, je suis rentré à 7 heures du matin chez moi en voiture, et je suis sorti avec des amis le soir jusque 5 ou 6 heures du matin ».

« J’étais complètement ivre. Dès le lendemain, j’ai dû reprendre la voiture pour le quart de finale, donc c’était une préparation complètement différente ».

O’Sullivan, qui a perdu alors qu’il menait 10-6, a reconnu admirer le style de son adversaire : « Je n’ai pas assez bien joué pour gagner. Si c’était un match de boxe, il aurait été arrêté très tôt ».