Formation et embauche revues à la PJF pour séduire le privé

Pour tenter d’attirer des pros de l’ICT, des chiffres ou des techniques scientifiques venant du privé, la PJF a changé a changé sa manière de recruter et de former. Objectif : 120 nouveaux spécialistes par an plutôt que 30.

Si ce n’est la moyenne d’âge – 35 ans – on aurait dit, ce mercredi matin à la caserne d’Etterbeek, que c’était une classique remise de prix, avec signature des bulletins, photo-souvenir et rires amusés face aux mimiques des uns et des autres venant chercher, sur l’estrade, leur diplôme fraîchement décroché. Mais il ne s’agit pas ici de jeunes premiers, et plutôt qu’un proviseur, c’est le ministre de la Justice qui était venu les féliciter en évoquant leur rôle futur dans la lutte contre la grande criminalité.