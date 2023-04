Luca Brecel continue d’écrire l’histoire aux Mondiaux de snooker

Quel exploit ! Luca Brecel s’est hissé en demi-finales des Championnats du monde de snooker, devenant le premier Européen continental (le sport est trusté par les Britanniques mais aussi les Asiatiques) à ce stade de la compétition. Plus que la statistique, c’est le parcours du Limbourgeois de 28 ans qui épate. Après avoir dominé l’Anglais Ricky Walden (24e mondial) et le Gallois Mark Williams (8e mondial et triple champion du monde), il s’est offert, ce mercredi, le scalp de l’Anglais Ronnie O’Sullivan, le numéro 1 de la discipline aux sept couronnes planétaires (un record qu’il partage avec Stephen Hendry). C’est donc une véritable légende vivante que la « Belgian Bullet » a écartée dans son « jardin » du Crucible Theatre de Sheffield, salle mythique qui accueille les Mondiaux depuis 1977.