Circus Brussels Padel Open: «On veut tester la vraie puissance télévisuelle de ce sport en Belgique»

Première chaîne télé à diffuser le CBPO en Belgique, pratiquement intégralement, RTL (via RTL Play) a pris la balle au bond. « Avec pas mal de questions qui vont trouver des réponses » commente Vincenzo Ciuro, le chef des sports.

Désormais, padel rime avec RTL : la chaîne privée ne doit pas chercher plus loin son slogan puisqu’elle devient la première télé belge à diffuser en direct le Circus Brussels Padel Open (CBPO) via sa plateforme RTL Play, chaque jour (de 17h à 23h), avec une adaptation, évidemment, pour les demi-finales de samedi et les finales de dimanche.