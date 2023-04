Premier League: le roi, c’est De Bruyne

Le capitaine des Diables n’a pas raté le grand rendez-vous au sommet de la Premier League : double buteur et passeur, égalant Frank Lampard, « KDB » a largement contribué à la déroute d’Arsenal à Manchester City (4-1).

Outre une courbe de résultats en baisse, Arsenal avait aussi les statistiques contre lui à Manchester City. Avant mercredi soir, les « Gunners » restaient sur… 11 défaites d’affilée en Premier League face aux « Cityzens », en plus des 17 buts encaissés lors des six matches coachés par Pep Guardiola à l’Etihad Stadium. Ajoutez-y un Kevin De Bruyne déchaîné et vous obtenez le prototype de la soirée cauchemardesque.