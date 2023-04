RTL et le padel, un choix stratégique

Le « coup » réalisé cette semaine par RTL s’intègre plus largement dans un plan stratégique visant à inciter le public à se tourner plus naturellement vers RTL Play.

C’est un petit événement dans le padel belge : RTL diffuse pour la première fois le « Brussels Padel Open » sur sa plateforme RTL Play jusqu’à dimanche. L’option d’une diffusion en télévision a été étudiée mais elle était difficile à mettre en place en raison de la finale de la Coupe de Belgique, programmée ce dimanche 30 avril, soit le même jour que les finales du tournoi du World Padel Tour. Et, par ailleurs, les stars de la discipline sont encore trop peu connues pour toucher un public de masse. Mais là n’est pas le plus important pour Vincenzo Ciuro, directeur des sports de la chaîne privée depuis l’été dernier. « Nous avons la volonté de soutenir un événement belge d’une discipline en plein essor et d’en faire un test pour voir si le public répond présent à cette retransmission au-delà de sa pratique dans les clubs. »