Oliver Kahn plus proche que jamais d’un départ du Bayern Munich: l’incroyable trahison de la légende allemande envers le vestiaire bavarois!

Cela fait un petit moment maintenant que la rumeur enfle : Oliver Kahn est sur la sellette ! Depuis l’élimination du Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des Champions, et avant cela avec le départ de Julian Nagelsmann, le président du directoire est largement contesté. Il a perdu la confiance des supporters, lesquels ont déployé une banderole hostile à son encontre lors du retour contre Manchester City. Une réunion du conseil de surveillance doit se tenir le 22 mai pour décider de son sort et de celui de son directeur sportif, Hasan Salihamidzic.

Mais plus grave encore, il y a également de l’eau dans le gaz entre la direction et le vestiaire. Depuis un petit moment, le courant a du mal à passer entre les différents pôles du club en ce moment. Les résultats et la perte de la première place en Bundesliga y sont pour beaucoup. Les déclarations qui en découlent également. D’après le Bild, les joueurs en ont après Oliver Kahn depuis ses propos tenus face à la presse. Ils lui reprochent d’avoir dévoilé des informations qui auraient dû rester à l’intérieur du club.