La dernière chance pour Ryan Mason: Tottenham au pied du mur avant de défier Manchester United

Depuis, Tottenham alterne le bon et le moins bon en championnat, et peine également à prendre des points contre des adversaires normalement plus faibles. C’était notamment le cas lors des rencontres contre Southampton, Everton et Bournemouth, où les Londoniens n’ont pris que 2 points sur 9 possibles. Avec un calendrier compliqué jusqu’à la fin de la Premier League, les Spurs devront encore défier des concurrents directs (Liverpool et Aston Villa) pour sécuriser leur place européenne et espérer mieux qu’une actuelle sixième place. La rencontre de ce jeudi soir contre Manchester United sera donc un bel indicateur pour permettre aux Spurs d’entamer ce sprint final en prenant (enfin) des points contre un concurrent direct…

Ryan Mason : retour à la case départ

Après le licenciement de José Mourinho, Ryan Mason avait assuré l’intérimaire jusqu’à la fin de la saison 2020-2021. Il avait notamment disputé une finale d’EFL Cup contre Manchester City, perdue sur le score de 1-0. En 7 matchs, l’ancien joueur des Spurs avait un bilan assez mitigé à la tête de Tottenham. Pour lui succéder, c’est Nuno Espírito Santo qui avait été nommé entraîneur principal du club londonien à l’été 2021. Après un début de saison réussit sur le plan comptable (9 points pris sur 9 possibles), la suite deviendra beaucoup plus embarrassante pour l’ancien entraîneur de Valence, qui sera remercié après une lourde défaite à domicile 0-3 contre… Manchester United.

Ryan Mason, nouvel entraîneur des Spurs - Belga

Après Antonio Conte et Cristian Stellini, viré après la défaite à Newcastle United, c’est Ryan Mason qui aura la lourde tâche de ramener les Spurs dans ce Top 4, synonyme de qualification pour la Ligue des champions. Avec un effectif en perte de vitesse et des individualités sur la pente descendante (Hugo Lloris et Dejan Kulusevski pour ne citer qu’eux), Tottenham semble en mauvaise posture pour retrouver la plus prestigieuse des compétitions européennes l’an prochain. Les chances de voir l’ancien joueur d’Hull City continuer la saison prochaine sont très minces car les Spurs s’activent déjà pour trouver un technicien de renom. Le nom de Julian Nagelsmann serait notamment cité avec insistance du côté de Londres pour la saison prochaine…

Le match de la dernière chance

Après cette opposition contre Manchester United, il sera plus simple d’identifier clairement les objectifs des Spurs pour cette fin d’exercice en Premier League. En cas de victoire contre les Red Devils, les hommes de Ryan Mason auraient la possibilité de recoller aux places qualificatives pour la Ligue des champions, et ne compteraient plus que 3 points de retard sur les Mancuniens, mais avec deux rencontres de plus que les coéquipiers de Marcus Rashford.