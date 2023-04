Le Club de Bruges sur le point de perdre l’un de ses joyaux: Tajon Buchanan serait en route pour l’Italie pour… 15 millions d’euros!

Comme chaque année, le Club de Bruges vend ses meilleurs joueurs à prix fort. Alors que l’on s’attendait plutôt à voir Noa Lang partir cet été, le premier départ devrait être un autre élément offensif : Tajon Buchanan.

Buchanan figurait sur les listes de l’Inter depuis un certain temps. Lors de sa première saison complète au Club, le Canadien n’était pas encore vraiment sous les projecteurs, mais il avait déjà excellé à un très haut niveau. Ce fut aussi le cas lors de la Coupe du monde sous le maillot du Canada, mais encore plus en Ligue des champions lors de la première partie de saison. C’est lors du match à domicile contre l’Atlético, lorsque l’Inter était venu scouter au Jan Breydel que l’ailier avait montré toutes ses qualités et avait tapé dans l’œil des Italiens.