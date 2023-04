Ronny Deila avant Cercle – Standard en Playoffs 2: «Avec ou sans Zinckernagel et Alzate, on se prépare au chaos»

Avant ce début d’Europe Playoffs, les données sont claires pour Ronny Deila. « Dès le début de la saison, le Top 8 a toujours été un objectif réaliste. Oui, cette place en Conference League serait considérée comme une bénédiction : un club comme le Standard se doit de se battre chaque année pour l’Europe et participer aux joutes continentales donne de la valeur au club et aux joueurs. Je répète que nous avons atteint un premier objectif et que nous pouvons encore atteindre quelque chose d’encore plus sensationnel. »

Au lendemain de Westerlo-Gand que le Norvégien va sans doute visionner, un déplacement au Cercle n’est pas une sinécure. « Pour quelques centimètres de trop, nous avions eu un magnifique but annulé là-bas. Donc, nous n’avons marqué que sur penalty face aux Brugeois. Comment marquer un but autrement ? C’est la question que nous tenterons de résoudre là-bas. On se prépare à un match où ce sera le chaos total, avec un pressing intense face à une équipe qui passe beaucoup par l’axe. »