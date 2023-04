Les consultants lancent les playoffs: «Un coup de cœur pour l’Union dans la course au titre»

Course pour le titre de champion, ticket européen via les Playoffs 2, meilleur buteur de la saison, finale de la Croky Cup : les consultants donnent leurs avis sur cette fin de saison palpitante en Belgique.

Après la phase régulière, place aux playoffs. Là où tout se décidera durant les prochaines semaines. Pour la course au sacre, le Racing Genk, l’Union Saint-Gilloise et l’Antwerp se tiennent de très près mais ils ne devront certainement pas sous-estimer Bruges, triple tenant du titre, qui devrait jouer son rôle d’arbitre. En Playoffs 2, La Gantoise et le Standard semblent les mieux armés mais les petits Poucets, Westerlo et le Cercle Bruges, ne se laisseront pas faire si facilement. Le titre de meilleur buteur de la compétition et la Coupe de Belgique animeront également cette fin de saison. À ces différents enjeux, les consultants chevronnés de notre football national Philippe Albert, Nordin Jbari, Benoit Thans et Thomas Chatelle ont livré leurs impressions, leurs visions. Comme toujours, sans langue de bois.