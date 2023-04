Les statistiques follesdu Standardde Ronny Deila lors de la phase classique du championnat

Après la morosité totale la saison passée, le Standard a retrouvé des couleurs. Début juin au plus tard, on saura si l’embellie en bord de Meuse débouchera sur un retour en Europe (ou du moins ses préliminaires)… ou pas avec une rude concurrence dans les Europe Playoffs. Outre d’avoir permis au discret Kostas Laifis d’être devenu le joueur étranger le plus capé (253 matches toutes compétitions confondues) après Guy Hellers et Asgeir Sigurvinsson, la méthode Deila a mis en lumière d’autres chiffres fous.