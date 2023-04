Laurens Vanthoor: «Gagner le Mans est devenu une obsession»

Laurens Vanthoor (31 ans) ne fanfaronne pas : engagé dans le programme Hypercar de Porsche, il abordera les 6 Heures de Spa (départ samedi, à 12h45) avec des ambitions mesurées face à Toyota qui fait figure d’épouvantail, ou même Ferrari et Cadillac qui ont montré de plus belles choses en ce début de Mondial d’Endurance 2023. « En revanche, maintenant que je suis passé de la catégorie GT à l’Hypercar, j’ai la sensation d’approcher de mon rêve ultime : remporter le Mans ! », clame les yeux plein d’étoiles le Limbourgeois, qui emmène une colonie de quatre Belges au départ de la classique spadoise, avec ses ex-collègues du GT que sont Sarah Bovy (Porsche), Ulysse de Pauw (Ferrari) et Alessio Picariello (Porsche).