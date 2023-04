Mondiaux de natation: la fédération belge de natation annonce sa sélection de treize nageurs pour le Japon

La fédération belge de natation (FRBN) a annoncé ce jeudi sa sélection pour les championnats du monde de natation de Fukuoka, du 14 au 30 juillet prochain. Treize nageurs belges seront du voyage au Japon.

La sélection sera composée de Logan Vanhuys, Noah De Schryver, Jérome Emo, Stan Franckx et Lucas Henveaux chez les messieurs et de Valentine Dumont, Florine Gaspard, Alisée Pisane, Lana Ravelingien, Lotte Vanhauwaert, Roos Vanotterdijk, Fleur Verdonck et Fleur Vermeiren chez les dames.

Vanhuys nagera le 5 et le 10 kilomètres en eau libre. De Schryver s’alignera sur le 200 mètres brasse, et Henveaux sur les 200 et 400 mètres nage libre, chez les messieurs.

Chez les dames, Dumont nagera le 200 et 400 mètres libre, Gaspard le 50 et le 100 mètres brasse. Vermeiren concourra sur le 50 mètres brasse tandis que Pisane fera le 800 et le 1.500 mètres nage libre. Vanotterdijk sera alignée sur six compétitions: les 50 et 100 mètres nage libre, papillon et dos.

Le 4x100 mètres 4 nages mixte sera nagé par Stan Franckx, Florine Gaspard, Roos Vanotterdijk et Lucas Henveaux, avec Jérome Emo en tant que réserviste. En 4x200 mètres libre chez les dames,Valentine Dumont, Roos Vanotterdijk, Fleur Verdonck et Lana Ravelingien représenteront la Belgique. Lotte Vanhauwaert sera réserviste. Le 4x100 mètres 4 nages chez les dames sera composé de Fleur Verdonck, Florine Gaspard, Roos Vanotterdijk et Valentine Dumont.