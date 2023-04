Roberto Martinez révèle pourquoi il a repris Eden Hazard à la Coupe du monde au Qatar

Dans un entretien accordé à nos confrères d’Eleven Sports, l’ancien sélectionneur des Diables rouges Roberto Martinez a a justifié son choix d’avoir repris Eden Hazard pour le Mondial qatari alors que ce dernier n’avait plus du tout voix au chapitre au Real Madrid. « Eden Hazard était un magnifique capitaine. Son héritage restera à jamais. Son engagement a été toujours été fort et tant qu’il pouvait garder cet engagement… Parfois, au niveau international, vous devez soutenir vos joueurs. Vous avez de bons et de mauvais moments. Pour nous, c’était clair : nous étions meilleurs avec Eden dans le vestiaire », a confié l’entraîneur espagnol, aujourd’hui à la tête de la sélection portugaise.

Au Qatar, les Diables rouges ont été éliminés sans gloire dès le premier tour après avoir terminé à la troisième place de son groupe derrière le Maroc et la Croatie. Dans la foulée de cette débâcle, Roberto Martinez avait annoncé qu’il quittait son poste de sélectionneur. De son côté, Eden Hazard décidait de tirer un trait définitif sur sa carrière internationale quelques jours après l’élimination de la Belgique…