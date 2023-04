Le Belge Samy Bourard cartonne en Israël et intéresse le Standard

Passé par le centre de formation de Visé et d’Anderlecht jusqu’en U21, Samy Bourard a commencé sa carrière professionnelle sous le maillot de Saint-Trond. Longtemps considéré comme un joyau de Neerpede, il n’a pas su s’imposer dans le Limbourg avec seulement 5 matches de Pro League. C’est aux Pays-Bas qu’il va réellement lancer sa carrière. D’abord au FC Eindhoven (D2) avant de découvrir l’Eredivisie sous le maillot de Den Haag. Ses performances, notamment un but contre l’Ajax, vont lui valoir un transfert au mois de janvier 2021 en Hongrie au Mol Fehèrvàr, le champion en titre. Après six mois compliqués, il est de retour à Den Haag, alors en D2, où il va de nouveau se montrer déterminant pour une qualification aux playoffs de montée en terminant 4e.

Arrivé l’été dernier en Israël en provenance de l’ADO Den Haag, Samy Bourard enchaîne les performances de haut niveau de l’autre côté de la Méditerranée. Si l’Hapoel Hedera, son club, est toujours engagé dans les playoffs pour la relégation et se bat pour sa survie en première division, le médian offensif de 27 ans est clairement la satisfaction de la saison. Le Liégeois compte 12 buts et 5 assists toutes compétitions confondues pour un total de 30 apparitions cette saison.

Selon la presse israëlienne, Samy Bourard attire les convoitises (Hapoel Tel Aviv, Apollon Limasso, OFI Crète). On apprend ainsi que le Standard de Liège s’intéresse à lui. S’il n’y a jamais joué, c’est un club qu’il connaît bien et d’après nos informations, la formation liégeoise est bien venue aux nouvelles auprès de l’agent du joueur. S’il n’y a pas eu d’offre, on sait que les Rouches observent régulièrement le championnat israélien, comme en témoignent les arrivés de Davida et Perica l’été dernier.