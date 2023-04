David Goffin, qui va sortir du top 100, espère se relancer au Challenger d’Aix-en-Provence

Battu 6-4, 6-4 mercredi par l’Espagnol Roberto Carballes Baena (ATP 53) dès le premier tour du tournoi ATP Masters 1000 sur terre battue de Madrid, doté de 7.705.780 euros, David Goffin (ATP 95) s’apprête à vivre une nouvelle dégringolade au classement ATP. Huitième de finaliste en 2022, il va ainsi sortir du top 100 pour se retrouver virtuellement au 117e rang mondial, une triste première depuis… juillet 2014.

La faute en incombe à une blessure au genou gauche contractée au tournoi ATP 250 de Marseille, fin février, qui l’a empêché de défendre les points de son titre conquis l’an dernier à Marrakech, début avril. Mais également à un manque de résultats au plus haut niveau. Vainqueur du Challenger de Louvain-la-Neuve, fin janvier, le N.1 belge n’est ainsi parvenu qu’à gagner quatre matches en six tournois ATP depuis le 1er janvier.

Dans l’espoir de se relancer au plus vite, et d’éviter de devoir passer prochainement par les qualifications des levées du Grand Chelem - il est actuellement première réserve pour le tableau final de Roland-Garros - David Goffin s’est inscrit au tournoi Challenger 175 sur terre battue d’Aix-en-Provence, doté de 220.000 euros et prévu du 2 au 7 mai. Le natif de Rocourt y retrouvera notamment des joueurs comme le Français Richard Gasquet (ATP 43), l’Américain Brandon Nakashima (ATP 44) ou le Britannique Jack Draper (ATP 48).