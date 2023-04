Un métro déraille, la circulation fortement perturbée: «Cela risque de durer longtemps»

Plusieurs perturbations sont en cours sur le réseau du métro de la Stib. Un véhicule a déraillé, explique la société de transport sur Twitter. « Bien que nos équipes soient sur place et mettent tout en œuvre pour résoudre le problème au plus vite, l’interruption risque hélas de durer longtemps », précise l’entreprise sur Twitter.

Les métros 1 et 5 sont remplacés par des M-bus entre Beekkant et Arts-Loi en direction de Stockel et de Herrmann Debroux ; entre Arts-Loi et Etangs noirs en direction de la Gare de l’Ouest et d’Erasme.