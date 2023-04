Le calendrier des congés scolaires et jours fériés de 2023-2024

Il est possible d’optimiser ses jours de congé, si vous souhaitez calibrer vos congés avec ceux de vos enfants, ou si vous avez un nombre de jours de congé réduit. Vous pouvez, par exemple, « faire le pont ». L’Ascension a lieu le jeudi 18 mai. Posez un jour de congé le vendredi pour bénéficier de quatre jours de congé. Il en va de même pour le week-end du 21 juillet (fête nationale), du 15 août (Assomption), et de la Toussaint (1er novembre).

Finalement, Noël tombe le lundi 25 l’année prochaine, en prenant quatre jours de congé (du 26 au 29 décembre), vous pourrez à nouveau bénéficier de neuf jours consécutifs.