N’Golo Kanté se dirige vers un étonnant transfert: le Français serait d’accord pour rejoindre… les grands rivaux de Chelsea!

En sept saisons passées au club, N’Golo Kanté a eu le temps de devenir une véritable légende de Chelsea. Le Français a notamment remporté deux fois la Premier League, une Ligue des champions et la Coupe du monde des Clubs. Mais, surtout, le champion du monde 2018 s’est érigé comme l’un des milieux récupérateurs les plus emblématiques de l’histoire du club londonien. Toutefois, cette légende pourrait être gâchée aux yeux des fans des Blues, à cause d’un départ pour un autre club londonien : Arsenal !

En effet, selon les informations du média espagnol TodoFichajes, les Gunners auraient proposé un contrat de deux ans (avec une troisième en option) au médian, dont le bail actuel se termine en juin, et ce dernier aurait accepté. Son profil plairait tout particulièrement à Mikel Arteta, qui souhaiterait l’associer à nouveau à Jorginho.