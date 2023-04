Comment Karel Geraerts est devenu l’entraîneur le plus convoité du Royaume

Le 9 juin 2022, pourtant dénué d’expérience comme T1, Karel Geraerts était nommé entraîneur principal de l’Union avec la lourde tâche de succéder à Felice Mazzù. « Difficile, voire impossible de faire mieux », pouvait-on entendre ça et là à l’époque. Et pourtant, près de onze mois plus tard, le Limbourgeois a mis tout le monde d’accord. Grâce à 33 victoires en 51 matches toutes compétitions confondues (soit un taux de près de 65 % de succès), il est parvenu à hisser -pour la seconde année d’affilée- l’Union en Champions Playoffs, tout en réalisant une improbable campagne européenne. Des performances de choix qui lui ont permis de remporter le trophée Raymond Goethals du meilleur entraîneur belge de l’année, et d’être aujourd’hui courtisé par le Club de Bruges. Un intérêt des Blauw en Zwart qu’il a récemment commenté : « Je sais que beaucoup de choses ont été écrites et dites à ce sujet. Mais avant tout, je travaille pour l’Union. Je ne me suis pas encore assis à la table des négociations avec la direction, mais c’est la première chose que je ferai. Et ce, au bon moment. Maintenant, l’accent est mis sur les playoffs et je veux absolument les remporter. Si les choses se passent bien, alors oui forcément il y aura de l’intérêt pour l’entraîneur, les joueurs et le club. À l’inverse, si vous ne réussissez pas, alors il n’y aura pas d’intérêt. Ce sera ensuite à moi de faire mes choix. »

Alors qu’on rentre donc dans le money-time de la saison, nous avons tenté de décrypter sa méthode. Celle qui lui a permis, en moins d’un an, de devenir l’un des coachs les mieux cotés du pays.