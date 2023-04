Au Standard, les propriétaires se succèdent mais le stade reste en l’état

Depuis des années, on évoque la rénovation du stade Maurice Dufrasne. Depuis des années, des plans sont présentés, des dates de travaux émises mais à part de petites rénovations, les grands chantiers restent à l’état de projet.

« C’est vrai que nous avions pensé au Mont Legia, mais la place était déjà prise », se souvient Pierre François, directeur général du Standard de 2003 à 2012. « Puis à Coronmeuse. Mais on s’était rendu compte que passer de Sclessin à Coronmeuse, c’était comme demander aux gens de Rocourt de retourner à Seraing. Or la localisation d’un stade est importante pour les supporters. Pourtant, on avait engagé de l’argent. On avait travaillé avec des architectes mais aussi avec les comités de quartier. Je me souviens que celui de Sclessin mettait toujours en évidence les nuisances, notamment parce que si une femme devait accoucher pendant un match, les rues étaient bloquées… Mais le jour où nous avons envisagé de rejoindre Coronmeuse, le premier comité de quartier à s’y opposer fut celui de Sclessin qui voulait conserver le stade… Finalement, on s’est dit, on arrête tout, qu’il fallait rester là où nous étions. »