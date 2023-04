Philip Zinckernagel: «Rester au Standard? Si j’étais libre, tout serait certainement plus facile...»

Meilleur buteur du club liégeois, le Danois (28 ans) ne cache pas son souhait de rester à Liège la saison prochaine, même s’il est aujourd’hui prêté par l’Olympiakos et que son choix sera influencé par l’Europe et Ronny Deila.

Il était ravi, avant de répondre à nos questions, de ne pas devoir se prêter à un énième jeu de pose photo, n’ayant pas, selon lui, la coiffure adaptée. Là est la seule superficialité de Philip Zinckernagel, pas loin d’être le chouchou des supporters du Standard, séduits par ses qualités sportives et humaines, lui qui pour eux n’hésite jamais à s’arrêter pour un mot, une dédicace ou… une petite photo, bien coiffé ou pas ! « J’essaye d’être respectueux, gentil et honnête avec les gens. Et honnête, je le suis avec eux quand je leur dis que je suis très heureux, ici au Standard. » Sans l’affirmer formellement, le Danois révèle entre les lignes que si son avenir lui appartenait totalement, il serait certainement à Liège la saison prochaine. Prêté par l’Olympiacos, il espère que les deux clubs trouveront une solution qui arrangera tout le monde, même si son futur dépend également d’une éventuelle qualification européenne et du choix, partir ou rester, que posera Ronny Deila à la fin de la saison. En attendant, même s’il est incertain pour ce déplacement au Cercle (gêne au mollet), Philip Zinckernagel, neuf buts en phase classique, devrait être un acteur majeur du Standard dans ces Europe Playoffs qui ont débuté vendredi soir.

Philip Zinckernagel, le Standard a décoché son ticket pour les Europe Playoffs qui démarrent ce samedi, pour vous, au Cercle. Êtes-vous heureux ou plutôt déçu, finalement, de ne pas avoir accroché le Top 4 ?

Je pense que la majorité des joueurs ne sont pas déçus. Nous savions que ce serait difficile, dans le sprint final, d’aller chercher la quatrième place. Mais nous avons quand même battu ces quatre équipes (Genk, Union, Antwerp et Bruges)… Et je suis sûr que si nous avions fait partie de ces Champion’s Playoffs, nous aurions eu de grandes chances de viser plus haut.